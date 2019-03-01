Başkent köşe bucak temizleniyor

Başkentlilerin sağlıklı, temiz ve estetik bir kent yaşamı sürdürebilmesi için çalışmalarına büyük bir titizlikle devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, sadece merkezde değil taşra ilçelere de temizlik desteği sağlıyor.

Ankara'nın cadde, bulvar ve meydanlarını köşe bucak yıkayan, süpüren, ortak yaşam alanlarının hijyenini sağlamak için gerekli tedbirleri alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, saha denetimi esnasında çevre ilçelerde tespit ettiği noktalarda da temizlik, yıkama, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ilçelerin yanı sıra taşra ilçe belediyelerine temizlik takviyesi başlatan Büyükşehir Belediyesi; Elmadağ, Kalecik, Ayaş, Güdül, Beypazarı, Nallıhan, Akyurt, Çubuk, Çamlıdere, Kızılcahamam, Haymana, Bala, Şereflikoçhisar, Evren, Kahramankazan, Polatlı ve Gölbaşı'nda 271 noktada temiz bir kent için temizlik çalışması yürütüyor. Şubat ayında başlayan ve 30 Mart'ta sona erecek olan çevre ilçelerdeki temizlik çalışmaları için 20 kişilik özel bir ekip oluşturuldu. Özellikle yoğunluğun olduğu noktalarda çalışmalara ağırlık veren Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, süpürme araçları, basınçlı yıkama araçları ve tanker tipi araçlar kullanarak Başkent'i köşe bucak temizliyor.

Kaynak: İHA