Başkent otobüslerinde ücretsiz internet dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 46 ayrı lokasyon ve 100'e yakın noktada başlattığı ücretsiz wi-fi uygulamasını şimdi de EGO otobüslerine taşıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, akıllı kent yönetimi konusunda çalışmaları hızlandırdıklarını ve bu kapsamda Başkent'in birçok meydan ve parklarına yerleştirilen ücretsiz w-fi hizmeti ile toplu taşımada şarj cihazlarının takılmasının ardından şimdi de EGO otobüslerinde ücretsiz wi-fi hizmetini Başkentlilerle buluşturduklarını açıkladı. Akıllı kent yönetim sistemini daha da geliştirerek şehre entegre etmeye çalıştıklarının altını çizen Tuna, ilk etapta Beytepe Metro İstasyonu-Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü arasında hizmet veren EGO ring otobüslerinde wi-fi pilot uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Toplu taşımada da ücretsiz internet

Gençlerden toplu taşıma araçlarında da ücretsiz wi-fi konusunda yoğun talep gelmesi üzerine teknik çalışmaları başlattıklarını belirten Tuna, "Ortak akılla kenti yönetme ilkemiz doğrultusunda gerek gençlerimizi, gerekse tüm vatandaşlarımızı dinliyoruz. Başkentlilerin memnuniyeti ve tabii ki mutluluğu bizim için hem çok önemli hem de çok değerli. Bu nedenle şehrimizde teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak hayatı kolaylaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Ücretsiz wi-fi uygulamasını özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı Hacettepe Üniversitesi bölgesinde hizmet veren ring otobüslerinde başlattıklarını ifade eden Tuna, önümüzdeki süreçte bu uygulamayı tüm otobüslerde yaygınlaştırmayı planladıklarını söyledi.

"Vatandaşlarımız yolculukları boyunca merak ettiklerini öğrenebilecek"

Tüm vatandaşların kolayca bağlanıp, bu hatta ücretsiz wi-fi hizmetinden faydalanıp, gönüllerince internet kullanabileceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu da şu bilgileri verdi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle gençlerimiz adına ücretsiz internet çalışmalarımızı yaygınlaştırmak adına yepyeni çalışmalara imza atıyoruz. Bu uygulama sayesinde ayrıca vatandaşlarımızı toplu taşımaya özendirme konusunda da önemli bir adım atıyoruz. Vatandaşlarımız yolculukları boyunca merak ettiklerini öğrenebilecek, gazete ve dergileri takip edebilecek, sosyal medya hesaplarında gönüllerince gezebilecek. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'ne giden tüm otobüslerimize bu sistemi yerleştirdik. Önümüzdeki aylarda tüm EGO otobüslerimize yerleştirmeyi planlıyoruz."

Otobüslere monte edilen bir sistem sayesinde şifresiz şekilde internet hizmetinden faydalanılabileceğini belirten Kurtoğlu, "Otobüslerimizdeki USB şarj girişlerinde telefonlarının bataryasını dolduran vatandaşlarımız bundan sonra internette gezebilmenin keyfini ve ayrıcalığını yaşayacak" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz internet uygulamalarından memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler ise, "Artık otobüslerde de gönül rahatlığıyla internete girip birçok uygulamayı kullanabileceğiz. Büyükşehir Belediyesinin hem çağın hem de gençlerin en önemli gereksinimi olan interneti ücretsiz olarak bize sunması, Ankara'da genç olmanın ayrıcalığını bize yaşatıyor. En önemlisi de ekonomimize katkı sağlıyor" dediler.

Kaynak: İHA