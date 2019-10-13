Başkent’in merkezinde yenileme çalışması hızla sürüyor

Çankaya Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü Kızılay yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Belediyeler, 25 yılın ardından birlikte hareket ederek Sakarya Caddesi'nde tamamladığı Kızılay bölgesini yenileme çalışmalarına Yüksel, Selanik ve Tuna caddeleri ile Konur ve Karanfil sokaklarda devam ediyor.

Çankaya Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara'nın merkezi Kızılay bölgesinde 25 yıl sonra el ele verip yenileme çalışmalarına devam ediyor. İlk etapta işbirliği ile Sakarya Caddesini yenileyen belediyeler, Yüksel, Selanik ve Tuna caddeleri ile Konur ve Karanfil sokakların yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, Sakarya Caddesi yenileme çalışmalarının devamı olan Selanik ve Tuna Caddesi'nde de zemin çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Çankaya Belediyesi, Tuna Caddesi ve Konur Sokak'a yeraltı çöp konteynerlerini de yerleştirdi. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) aydınlatma tesisatı çalışmalarını yürüttüğü Yüksel Caddesi ile Karanfil ve Konur Sokaklarda da zemin çalışmalarına da başlandı. Peyzajı tamamen yenilenecek bölgeye mevcut 92 ağaca ek olarak 35 yeni ağaç daha dikilecek.

Kızılay bölgesini kent meydanı haline dönüştürmek için çalışmalarını el birliği ile yürüten Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk olarak bölgenin alt yapı çalışmalarını tamamlayacak. Alt yapı çalışmalarının bitimiyle peyzaj düzenlemesi yapılacak bölgede oturma grupları, renkli desenli asfalt kaldırım, engelli rampası, aydınlatma direkleri de bölgeye ayrı bir hava katacak.

Büyükşehir Belediyesi ile ortak hareket ederek yenileme çalışması yapılmasının vatandaşı da memnun ettiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Kızılay'ı yeniden cazibe merkezi haline getirmek için birlikten güç doğar anlayışı ile hareket ediyoruz. Başkentin merkezinin yenilenmesi hem esnaf hem de alışveriş için Kızılay'a gelen vatandaşlara kolaylık sağlayacak. Her gün binlerce Başkentlinin yolu Kızılay'dan geçiyor. Bizim anlayışımız Ankara'nın buluşma noktasını daha yaşanabilir hale getirmek. Yenileme projemiz tamamlandığında bir bütün olarak Sakarya, Selanik, Tuna ve Yüksel caddeleri ile Karanfil ve Konur sokaklar çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA