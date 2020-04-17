Başkentli çocukların gözünden 100. Yıl

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" ile "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. Yılı" nedeniyle çocuklara yönelik bir resim yarışması düzenledi.

Başkentli çocukların evlerinden katılabileceği resim yarışmasına katılmak isteyenler 20 Nisan tarihine kadar Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden başvuruda bulunabilecek.

23 Nisan coşkusu

Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl evlerde kutlanacak.

Başkentli çocuklar bu nedenle 100. yıl coşkusunu anlatacakları resimler yaparak, çektikleri fotoğrafları "kulturetkinlikleri@ankara.bel.tr" mail adresine göndererek yarışmaya katılabilecek.

Son başvuru tarihi 20 Nisan

Yarışmaya ilköğretim seviyesindeki öğrenciler yalnızca bir eserle başvurabilecek. Yarışma sonuçları ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan Seçici Kurul tarafından 23 Nisan tarihinde açıklanacak ve dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri dağıtılacak.

"100 Yılın Çocukları" isimli resim yarışmasında birinci elektrikli bisiklet, ikinci elektrikli kaykay üçüncü ise dağ bisikleti ile ödüllendirilecek. Son başvuru tarihi 20 Nisan olarak belirlenen yarışmanın katılım koşulları ise şöyle:

-Öğrenciler birer eserle yarışmaya katılabilecek

-Resimler, 35x50 cm ölçülerinde standart resim kâğıdına yapılacak

-Suluboya, guaj boya, pastel boya, yağlı boya kullanılabilecek

-Eserler, 20 Nisan 2020 tarihine kadar kulturetkinlikleri@ankara.bel.tr e-posta adresi üzerinden fotoğrafı çekilerek gönderilecek. E-posta içeriğinde katılımcıların iletişim bilgileri (adı, soyadı, telefon, adres) ve kimliklerinin arkalı önlü fotoğrafı yer alacak. Elden başvuralar kabul edilmeyecek

Ankara Kent Konseyi ile Atatürkçü Düşünce Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen yarışmada ödül kazanan ve Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer görülen eserler Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görülen yerlerde sergilenebilecek.

Kaynak: İHA