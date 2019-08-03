Başkentli kadınlar gücünü birleştiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) iş birliğinde ilk kez başkentte üreten kadınların ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi amacıyla "Kadın Kooperatifleri Çalıştayı" düzenlenecek.

Kadınların üretime katılımını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesine destek vermek üzere harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların gücünü birleştirmesi için önemli kararlar alınmasına da çalıştayla zemin hazırlayacak.

Başkan Yavaş'tan kadınlara davet

Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında düzenlenecek çalıştay için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkent genelinde üreten tüm kadınları "Kadın Kooperatifleri Çalıştayı'na davet etti.

Büyükşehir belediyesinin ev sahipliğinde Crowne Plaza'da 5 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan çalıştayın açılışını da yapacak olan Başkan Yavaş, önemli mesajlar verecek.

Kadın kooperatiflerinin önemi

Göreve başladıktan sonra başkentte üretici kadınlarla sık sık görüşen ve büyükşehir belediyesinin ihtiyaç duyduğu birçok malzemeyi kadın üreticilerden alarak bir ilke imza atan Başkan Yavaş, kadın kooperatiflerinin ayakta kalması, tanıtılması ve ekonomik olarak güçlenmesi için destek olacaklarına vurgu yapacak.

UN Women başta olmak üzere çalıştaya; İlçe Belediye Başkanları, Büyükelçiler, Kadın Kooperatifleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Temsilcileri de katılacak. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile kadın kooperatiflerinin bilgi alışverişinde bulunmalarının da amaçlandığı çalıştayda, kadınların ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik projeler ve öneriler masaya yatırılacak.

"Yerel eşitlik planı uygulanıyor"

Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesinin birlikte yürüttüğü, kadına ve kadın kooperatiflerine yönelik "Yerel Eşitlik Eylem Planı" projesinin uygulama alanı konusundaki çalışmalar da çalıştayda ele alınacak.

Bugüne kadar yapılan faaliyetlerin sunumlar halinde anlatılacağı çalıştayda, kadın kooperatiflerinin ihtiyaçları ve sorunları da konuşulacak.

Kaynak: İHA