Başkent’te 2 ayrı kaza: 3 yaralı

Başkent'te gece yarısı meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i yaya olmak üzere, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesi Esat Mahallesi Esat Caddesi üzerinde bir bankanın önünde saat 04.30 sularında meydana gelen kazada, 54 YT 459 plakalı motosikletin sürücüsü Erdem K., (18) kaldırımda ters yönde ilerleyerek, ticari taksiden inip evine doğru yürüyen Victoria V.'ye (45) çarptı. Olayda, motosikletin sürücüsü Erdem K. ve Victoria V. yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra şahısları ambulans ile hastaneye götürdü.

Diğer bir kaza ise Yenimahalle İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 06 GE 6414 plakalı otomobilin ismi henüz belirlenemeyen sürücüsü, Gimat alt geçidinde çevre yolu istikametinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek alt geçitteki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü, takla atıp ters dönen araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan sürücü, olay yerine gelen vatandaşların yardımı ile aracın bagaj kısmından çıkarıldı.

İhbar üzerine kazanın meydana geldiği bölgeye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, daha sonra yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, her iki kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA