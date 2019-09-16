Başkent’te 3 köpek zehirlenip su kanalına atıldı

Ankara'da farklı tarihlerde 3 köpek zehirlenerek öldürüldükten sonra yol kenarında bulunan su kanalına atılmış şekilde bulundu.

Olay, Yenimahalle ilçesi İvedik Mahallesinde meydana geldi. Esnaf sürekli besledikleri köpeklerin gelmemesi üzerine durumdan şüphelendi. Bunun üzerine esnaf köpeklerin zehirlendiğinden şüphelenerek yol kenarındaki su kanalına baktı. Su kanalında 3 köpeğin cansız şekilde yattıklarını gören esnaf, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. 3 köpeğin cansız bedeni çıkartıldıktan sonra belediye ekipleri, köpekleri incelenmek üzere götürdü.

Köpekleri sürekli besledikleri ifade eden esnaf Kıymet Yılmaz, "Sürekli biz burada bu hayvanlara bakıyorduk. Elimizden geldiği kadar besliyorduk. Kimin yaptığını bilmiyorum. İnsanlıktan nasibi almamış insanlar sadece bunu yapabilir. Buraya gelen müşteriler de yemek verirlerdi. Bizler çok severdik. Köpekleri görünce çok üzüldüm. Onu yapan hayvandır, bunlar hayvan değildir. Bunları yapanların takipçisi olacağım" dedi.

Kaynak: İHA