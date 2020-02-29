Başkent’te 5 katlı binanın çatısında yangın

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30'da Çankaya ilçesi Huzur Mahallesi 1109. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın büyümeden söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

Olayın görgü şahitlerinden İlknur Tuğrul, "Evde oturuyorduk. Komşular görmüş apartmanın yandığını. Haber verdiler. Panik olduk tabi hep beraber dışarıya çıktık. Herkes evindeydi. Korkudan telefon bile edemedim" dedi.

Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA