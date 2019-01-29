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  3. Başkent’te ByLock operasyonu: 12 gözaltı kararı

Başkent’te ByLock operasyonu: 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başkent’te ByLock operasyonu: 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yapılan operasyon sonucunda 11 şüphelinin gözaltına alındığı, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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