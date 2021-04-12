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Başkent'te çiftçiye yönelik kırsal kalkınma destekleri tüm hızıyla sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'te yerli üretimi artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çiftçilere yönelik kırsal kalkınma desteklerini aralıksız sürdürüyor.

Başkent'te çiftçiye yönelik kırsal kalkınma destekleri tüm hızıyla sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent'te yerli üretimi artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çiftçilere yönelik kırsal kalkınma desteklerini aralıksız sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bu yıl yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere yaklaşık 8 milyon sebze fidesi (domates ve biber) desteği sağlayacak. 5 Mayıs'a kadar çiftçilerden talep toplama başvuruları alınırken, sebze fidesi dağıtımına ise 10 Mayıs'tan itibaren başlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma destekleriyle Başkentli çiftçinin kalkınması kadar üretimi artırarak ülke ekonomisine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıl yerli üreticilere 5 milyon 827 bin 920 sebze fidesi (domates ve biber) desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi bu yıl ise desteği artırarak yaklaşık 8 milyona çıkardı.

SEBZE FİDESİ BAŞVURULARI 5 MAYISA KADAR SÜRECEK

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere 8 Nisan'da başladığı talep toplama başvurularını 5 Mayıs tarihine kadar almaya devam edecek.

Belirlenen kotanın üzerinde başvuru yoğunluğunun yaşandığı sebze fidesi desteği için başvuruda bulunan çiftçilere domates ve biber fideleri 10 Mayıs'tan itibaren dağıtılmaya başlanacak. Şimdiye kadar Kahramankazan, Nallıhan, Beypazarı, Akyurt, Çubuk, Ayaş ve Çamlıdere ilçelerinde talep toplama başvuruları tamamlanırken, diğer ilçelerde talep toplama başvuru tarihleri ise şöyle:

-Bala: 12-13 Nisan,

-Elmadağ-Mamak: 12-13 Nisan,

-Haymana: 12-13 Nisan,

-Kalecik: 13-14 Nisan,

-Kızılcahamam: 13-14 Nisan,

-Güdül: 15-16 Nisan,

-Polatlı: 21-22 Nisan,

-Sincan-Etimesgut-Yenimahalle: 21-22 Nisan,

-Şereflikoçhisar-Evren: 21-22 Nisan,

-Gölbaşı: 26-27 Nisan,

-Çankaya: 28-29 Nisan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Başkent'te çiftçiye yönelik kırsal kalkınma destekleri tüm hızıyla sürüyor

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