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Başkent’te çöken yol korkuttu

Alınan bilgiye göre, Sincan Tandoğan Mahallesi Yüksek Sokak'ta yolun ortasında çökme meydana geldi.

Başkent’te çöken yol korkuttu

Ankara'nın Sincan ilçesinde yolda meydana gelen çökme korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Sincan Tandoğan Mahallesi Yüksek Sokak'ta yolun ortasında çökme meydana geldi. Çukur sürücüler ve yayalar için tehlike oluştururken, vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, içinde su patlağı olduğu görülen çukuru çakıl ile doldurdu.

Başkent’te çöken yol korkuttu

Başkent’te çöken yol korkuttu

Kaynak: İHA

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