Başkent’te deprem paniği

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem şehir halkında paniğe neden oldu.

Ankara, akşam saatlerinde meydana gelen depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yayımladığı verilere göre 3.5 büyüklüğündeki deprem, saat 21.55'de merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olarak kaydedildi. Verilere göre depremin, yerin 7.06 kilometre altında meydana geldiği yer aldı. Deprem, Yenimahalle ilçesinde meydana gelmesine rağmen Ankara'nın bir çok ilçesinde de hissedildi.

"Kendimizi dışarıya attık"

Vatandaşlar, hissettikleri depremin korkusuyla kendilerini dışarıya zor attıklarını ifade ederek çevrede deprem nöbeti tutuyor. Yaşanılabilecek artçı depremlerden korktuklarını ifade eden vatandaşlar, yaşadıkları sarsıntının korkularını üstlerinden atamadıklarını söyleyerek bir süre dışarıda kalacaklarını belirtti.

Kaynak: İHA