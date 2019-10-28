Başkent’te eğlence zamanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ,"Oyun Başlasın Türkiye-OBT" etkinliğiyle, 7'den 70'e herkesi oyun ve eğlenceyle buluşturdu.

Gençlerin öneri ve isteklerini yakından takip ederek bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Oyun Başlasın Türkiye" etkinliğiyle oyun ve esporsever gençleri bir araya getirdi.

Türkiye'de ilk kez Ankara'da

Türkiye'de ilk kez Ankara'da gerçekleştirilen oyun festivalinde, espor (elektronik spor) tutkunları yarışırken Başkentliler için birbirinden farklı ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gün boyunca devam eden "Oyun Başlasın Türkiye" etkinliğinde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berkay Gökçınar, düzenlenen ücretsiz oyun ve espor festivali OBT ile Ankara'nın esporun da başkenti olacağını ifade ederek "Kuracağımız espor kulübümüzle birlikte değerli genç arkadaşların uluslararası düzeyde temsil etmelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi adına sağlayacağız" dedi.

7'den 70'e çeşit çeşit etkinlik

Oyunseverler, PUBG Mobile Turnuvaları ile hünerlerini sergilerken "Oyun Başlasın Türkiye" etkinliğinde, PUBG Mobile Turnuvalarının dışında çeşitli konularda seminerler de düzenlendi.

Seminerlerde kariyer planlaması, iş olanakları, esporcu olma ve oyun oynamanın kişinin sağlığı açısından sağladığı yararlar hem gençlere hem de ailelerine anlatıldı.

Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen ve her birine 100 kişinin katıldığı, 3 ayrı turnuvadan oluşan etkinlikte, solo turnuvaların ardından turnuva kazananlarına ödülleri verildi.

Başkan Yavaş'a teşekkür

Büyükşehir'in ev sahipliğinde gerçekleşen ücretsiz oyun ve espor festivali, 7'den 70'e herkesi oyun ve eğlenceyle buluştururken Başkentliler, duygularını şu şekilde ifade ettiler:

Ramazan Bingöl, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin buna ev sahipliği yapması çok iyi bir şey. Ne kadar sosyal aktivite olursa espora destek de o kadar yükseliyor, Böyle turnuvaların devamını bekliyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim"

İrem Eroğlu, "Duyar duymaz kaydımızı yaptırdık. Memnunum böyle bir etkinlik olmasından. Espora çok fazla ilgi yoktu, bunun da bir spor olduğunun belirtilmesiı gayet güzel oldu."

Talha Ulusoy,"Türkiye'de bir ilk gerçekleştiriliyor bildiğime göre. Bu çok güzel bir şey. Herkesin espor etkinliğinde yer alması bizim için çok büyük bir değer. Bunun devamını diliyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Günümüzün sporu, espor. Buna önem vermelerini rica ediyoruz"

Kaynak: İHA