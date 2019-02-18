Başkent’te eşini silahla vurarak öldüren şahıs yakalandı

Başkent'te eşini silahla vurarak öldüren şahıs, polis tarafından yakalandı. Zanlı hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Mamak'ta sabah saat 09.05'de eşi Döndü Ş.'yi silahla vurarak öldüren Şükrü Ş., olayın ardından kayıplara karıştı. Polis, olayla ilgili yapılan çalışmalar ve alınan ifadelerin ardından Şükrü Ş.'yi Kıbrısköy Mahallesi Kavakdere mevkiindeki bir adreste olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakaladı. Şükrü Ş. hakkında 6 ay süreli uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA