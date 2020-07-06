Başkent’te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Ankara'nın Sincan İlçesinde hatalı sollama yapan otomobil karşı yönden gelen diğer otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat 02.00 sularında Ankara'nın Sincan İlçesi Malazgirt Mahallesi Buhara Caddesinde meydana geldi. İddialara göre Buhara Caddesinde 06 BPB 082 plakalı otomobil sürücüsü Muzaffer Bağcı önünde seyir eden otomobili sollamak isterken karşı şeritten gelen 06 KA 2128 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 KA 2128 plakalı otomobil, 06 HA 0451 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar İtfaiye ekiplerine, Sağlık ekiplerine ve Polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye erleri 06 BPB 082 plakalı otomobil içinde sıkışan Muzaffer Bağcı ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişiyi uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkarttı. Olay yerinde bulunan 112 Hızır acil ekipleri sıkışan otomobilden çıkarılan Muzaffer Bağcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada hayatını kaybeden Muzaffer Bağcı'nın ise cansız bedeni yapılan incelemelerden sonra morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA