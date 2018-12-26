Başkent’te gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu: 9 yaralı
Ankara'da gizli buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Ankara'da gizli buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinden Ulus yönünde Batı Bulvarı'nda gizli buzlanma nedeniyle aralarında kamyonet, otomobil ve minibüslerin bulunduğu 25 araç çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bulvarda trafik çift yönlü trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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