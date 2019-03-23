Başkent’te hırsızlara operasyon

Ankara'da üç ayrı iş yerinden yaklaşık 160 bin lira değerinde para ve mal çaldığı tespit edilen 5 şahıs yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mart ayında üç ayrı iş yerinden 3 dizüstü bilgisayar, 26 bin TL değerinde mutfak malzemesi, 20 bin TL değerinde takım aletleri, 2 çapa makinesi, 2 hızar makinesi, 2 su motoru, 1 kaynak makinesi ve 91 bin 605 TL para çalınması olayları ile ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili çalışma yapan ve kamera görüntülerini inceleyen Hırsızlık Büro ekipleri, belirtilen olayların N.K., O.Ç. ve S.C. tarafından N.K.'nın kiraladığı araçla gerçekleştirildiğini tespit etti. N.K., O.Ç. ve S.C.'nin çaldıkları malzemeleri ise G.E., A.G. ve yakalama çalışmaları devam eden L.Ş.'ye sattıklarını ve müştekileri yaklaşık 160 bin TL zarara uğrattıklarını tespit eden ekipler, şahıslara yönelik operasyon başlattı.

Düzenlenen operasyon sonucunda, N.K., O.Ç., S.C., G.E. ve A.G yakandı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, 3 dizüstü bilgisayar, 2 çapa makinesi, 2 su motoru ve bir kaynak makinesi ele geçirildi. 5 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA