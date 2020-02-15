Başkent’te iklim değişikliği masaya yatırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından etkileri her gün daha fazla hissedilen iklim değişikliği ve küresel ısınmanın ele alındığı "Küresel İklim Değişikliğinin Ankara Üzerindeki Etkileri Paneli" düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen panel, Büyükşehir bürokratları ile akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi. Hilton Garden Inn Oteli'nde düzenlenen panele Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Servet Avcı, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Demirsoy, Büyükşehir bürokratları ve akademisyenler katıldı. Panele, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üniversite öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: İHA