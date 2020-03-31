Başkentte izinsiz dezenfektan üreten iş yeri sahibi yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde izinsiz dezenfektan üreten iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Yakacık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın Sağlık Bakanlığı onayı olmadan dezenfektan imalatı yaparak sattığı belirlendi.

Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yapılan denetimlerde 657 litre dezenfektan malzemesi ele geçirildi.

İş yeri sahibi K.K, gözaltına alındı.

Kaynak: AA