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Başkent’te kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Başkent’te kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Ankara'da da kendini gösterdi. Başkent'te sabahın erken saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, özellikle şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kapanan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Tedbirsiz sürücüler kazalara davetiye çıkarırken, vatandaşlar yağışın etkili olduğu bölgelerde aç kalan hayvanları besledi. Belediye ekipleri ise yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Başkent’te kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Başkent’te kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Kaynak: İHA




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