Başkent’te kaz güzellik yarışması

Başkent'te düzenlenen Kars, Ardahan ve Iğdır Tanıtım Günleri renkli görüntülere sahne oldu. Stantları gezen eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, kaz güzellik yarışmasında en güzel kazı seçti.

Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri, Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. Birbirinden farklı yöresel tatların sunulduğu ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı program vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ziyaretçilere kaşar döneri, bal şerbeti, kete, çeçil peyniri, Kağızman elması gibi yöresel ürünler ikram edilirken, aşıkların atışmaları renkli anlara sahne oldu. İllere ait kaz yemeği, piti, kesme aşı gibi birçok yöresel mutfak lezzetleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen güzellik yarışmasında ise kazlar görücüye çıktı. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım en güzel kazı seçti.

Tanıtım günlerinin farklı kültürlerin tanıtılmasına önemli katkılar sağladığını belirten Binali Yıldırım, "Asırlar boyu esaret altına girmemiş bu millet hür olmaya, bağımsız olmaya devam edecektir. Ay yıldızlı bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız dinmeyecektir. 792 bin kilometrekare Mavi Vatan'da, Doğu Akdeniz'de verdiğimiz mücadele budur. Bu millet istiklaline aşık bir millettir. Her şeyde fedakarlık yapabilir ancak istiklalinde, bağımsızlığında asla müsamaha göstermez, asla taviz vermez. Bu İstiklal Harbi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde böyleydi, bugün de böyledir, gelecekte de aynı şekilde olmaya devam edecektir. Biz her gün Sarıkamış'ta dualarla, mevlütlerle Sarıkamış şehitlerini anıyor ve ülkemizin bağımsızlığı için, geleceği için canını feda eden o kahramanlarımızı bağrımıza basıyoruz. Değerli dostlar 15 yıl, 16 yıl içerisinde uzun süre 12 yıl Ulaştırma Bakanlığı, Meclis Başkanlığı, başbakanlık yaptım. Bu süre zarfında her zaman derdimiz, her zaman önceliğimiz milletimizin yaşamını kolaylaştırmak, hayat kalitesini artırmak, bölünmüş yollar bunun içindir. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böldük Türkiye'yi doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birbirine yakın kıldık. Ama bir şeye çok dikkat ettik, yolları böleriz Türkiye'yi asla böldürtmeyiz. Bunu dost düşman herkes bilsin, bunun da teminatı şerhat şehirlerimiz Kars'tır, Ardahan'dır, Ağrı'dır, 81 vilayetimizdir" dedi.

Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri, 26 Ocak tarihine kadar 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Tanıtım günlerinin açılışına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Ankara Valisi Vasip Şahin, ATO Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA