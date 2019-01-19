Başkent’te kaza sonrası arbede
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İvedik Ceddasi Demetevler metro çıkışı yakınında yaşanan kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.
Başkent'te yaşanan bir kaza sonrası sürücüler arasında arbede yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İvedik Ceddasi Demetevler metro çıkışı yakınında yaşanan kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada kavganın taraflarından birinin eline geçirdiği levhayı diğer tarafından üzerine fırlattığı görüldü. Kavga polis ekiplerinin devreye girmesi ile önlendi.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.