Başkent’te kaza sonrası arbede

Başkent'te yaşanan bir kaza sonrası sürücüler arasında arbede yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İvedik Ceddasi Demetevler metro çıkışı yakınında yaşanan kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada kavganın taraflarından birinin eline geçirdiği levhayı diğer tarafından üzerine fırlattığı görüldü. Kavga polis ekiplerinin devreye girmesi ile önlendi.

Kaynak: İHA