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Başkent’te korona virüs sebebiyle tüm mezarlıklar kapatıldı

Ankara'da korona virüs (Covid-19) nedeniyle mezarlıklar geçici süreyle kapatıldı.

Başkent’te korona virüs sebebiyle tüm mezarlıklar kapatıldı

Ankara'da korona virüs (Covid-19) nedeniyle mezarlıklar geçici süreyle kapatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını sebebiyle vatandaşların güvenliği adına cenaze sahipleri haricinde mezarlıkların vatandaşlara geçici süreyle kapatıldığını duyurdu. Ayrıca salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerinin günlük olarak devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA




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