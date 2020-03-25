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  3. Başkent’te ’korona’ya karşı yatsı namazının ardından dua edildi

Başkent’te ’korona’ya karşı yatsı namazının ardından dua edildi

Başkent'te camilerde korona virüs salgınının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için dua okundu.

Başkent’te ’korona’ya karşı yatsı namazının ardından dua edildi

Başkent'te camilerde korona virüs salgınının son bulması ve hastalığa yakalananların bir an önce iyileşmesi için dua okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip korona virüs "Kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı namazının ardından Kocatepe Camii'nde dua okundu.

Kaynak: İHA




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