Başkent’te okul servisçileri zincir takıp öğrenci taşıdı

Ankara'da üç gündür aralıklarla yağan karın ardından okullar tatil edilmeyince, okul servisçileri zincir takıp sefere çıktı.

Ankara'yı Pazar gününden itibaren etkisi altına alan kar yağışı, zaman zaman şiddetini arttırarak devam ediyor. Dün gece yarısı etkili olan yağış nedeniyle şehrin yolları yeniden beyaza büründü. Çankaya, Altındağ, Yenimahalle, Mamak gibi merkez ilçelere yağan kar nedeniyle sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti.

Buz pistine dönen yollar nedeniyle işlerinin aksadığını belirten taksi şoförü Özgür Eker, "Çıkamıyoruz, yukarıda hasta müşterimiz var. Geri döndük, gece hiç çalışma olmadı, o zamandan beri böyle. Yukarıdan hiç yolcu alamadığımız için işlerimiz aksıyor" diye konuştu.

Karla birlikte öğrenciler ve servisçiler tatil ilanı için gözlerini Ankara Valiliğine çevirdi. Valilikten kar tatiline ilişkin bir açıklama yapılmaması nedeniyle servis şoförleri, zincir takıp yollara düştü.

Kaynak: İHA