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Başkent’te otomobil takla attı: 1 yaralı

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir araç takla attı.

Başkent’te otomobil takla attı: 1 yaralı

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir araç takla attı. Takla atarak ters dönen otomobil, ağaca çarparak durabildi. Olayda, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'ndeki Dumlupınar Bulvarı üzerinden merkez istikametine seyreden C.Ş. (37) kontrolündeki 06 KB 4338 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Ters dönen araç, yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Kazada ağaç, çarpmanın etkisiyle koparak devrilirken, ters dönen aracın sürücüsü C.Ş.(37) ise yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü daha sonra hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Başkent’te otomobil takla attı: 1 yaralı

Başkent’te otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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