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  3. Başkent’te patenli gencin tehlikeli yolculuğu

Başkent’te patenli gencin tehlikeli yolculuğu

ANKARA (İHA) – Ankara'da paten kayan bir gencin belediye otobüsünün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Başkent’te patenli gencin tehlikeli yolculuğu

ANKARA (İHA) – Ankara'da paten kayan bir gencin belediye otobüsünün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Ankara'da paten kayan bir genç, trafikte seyir halinde olan bir belediye otobüsünün arkasına tutunarak ilerledi. Uzun süre otobüse tutunarak giden genç, kendini ve trafik akışını tehlikeye attı. Patenci genç, otobüsün kırmızı ışıkta durmasının ardından tutunmayı bırakıp araçların arasında gözden kayboldu.

Gencin bu görüntüleri, otobüsün arkasında seyir halinde olan bir otomobilin içindeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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