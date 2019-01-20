Başkent’te patentle tehlikeli yolculuk

Ankara'da paten kullanan bir gencin, hayatını tehlikeye atarak arabanın arkasına takılması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara Altındağ bölgesindeki işlek caddede pateniyle gezen genç, otomobilin arkasına tutunarak yolculuk yapmaya çalıştı. Trafiğin yoğun olduğu bölgede yapılan bu hareket yürekleri ağızlara getirse de kendisinin aldırış etmediği görüldü. Hasköy mevkiinde meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma gerçekleşmedi.

Kaynak: İHA