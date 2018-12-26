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Başkent’te servis yangını

Alınan bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu Eryaman yol ayrımında henüz bilinmeyen bir nedenle bir servis minibüsünde yangın çıktı.

Başkent’te servis yangını

Ankara kuzey çevre yolunda bir servis minibüsü alev aldı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu Eryaman yol ayrımında henüz bilinmeyen bir nedenle bir servis minibüsünde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye araçları yangını söndürdü. Yangında yaralı olmadığı öğrenilirken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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