Başkentte sigara kaçakçılığı operasyonu: 12 gözaltı

ANKARA (AA) - Ankara'da 77 bin 307 paket kaçak sigara ve 16 kilogram kıyılmış tütünün ele geçirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 3 ilde 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı operasyonlarla 12 zanlıyı gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramada 77 bin 307 paket kaçak sigara ve 16 kilogram kıyılmış tütün ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Firarilerin yakalanması için çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA