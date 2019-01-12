Başkent’te sıkışmalı trafik kazası: 4 yaralı

Ankara Çankaya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, kaza sabaha karşı 04.00 sularında Çankaya Atatürk Bulvarı İsrail Büyükelçiliği önünde meydana geldi. Mehmet Avcı idaresindeki 10 BM 589 plakalı otomobil Çankaya caddesinden Atatürk Bulvarı istikametine ilerlerken İsrail Büyükelçiliği önünde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce aydınlatma direğine daha sonra yön levhasına çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır hasar alan araçta sıkışan bir kişi kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin çabası sonucunda kurtarılan yaralı olay yerine gelen 112 Hızır acil ekipleri tarafından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan şoför Avcı ve 2 yaralı ayakta tedavileri yapılarak, polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazadan sonra caddeyi tek şeride düşüren polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA