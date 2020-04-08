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Başkent’te sosyal mesafe kuralına uymayanlara para cezası

Ankara'nın Mamak ilçesinde sosyal mesafe kuralına uymayıp halay çeken 8 kişiye para cezası kesildi.

Başkent’te sosyal mesafe kuralına uymayanlara para cezası

Ankara'nın Mamak ilçesinde sosyal mesafe kuralına uymayıp halay çeken 8 kişiye para cezası kesildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan, Mamak'ta bir grup vatandaşın, nişan töreni sonrası sosyal mesafe kuralına uymayıp sokakta halay çektiği görüntüler incelemeye alındı.

Koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 8 kişi tespit edilirken bu kişilere Hıfzısıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi ile Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre, toplam 5 bin 894 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA




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