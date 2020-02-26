Başkentte toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar satılacak

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında unutulan ve sahiplerine ulaşılamayan 251 eşyayı 21 Mart'ta açık artırmayla satılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğünce belediyenin toplu taşıma araçları arasında yer alan otobüsler, Ankaray, metro ve teleferikte 2018'de unutulan 437 eşyanın 186'sı sahiplerine teslim edilirken, 251'i ise açık artırma usulüyle satışa sunulacak.

Unutulanlar arasında cep telefonu, dizüstü bilgisayar, POS cihazı, fincan takımı, bisiklet, gözlük, şemsiye, kitap, çanta, çocuk arabası, mangal teli, güneşlik perde ve çeşitli ev eşyaları da yer alıyor.

- 13 bin 728 lira unutuldu

Bu arada, 2018'de toplu taşıma araçlarında unutulan cüzdanlarda, bir miktar dövizin de yer aldığı toplam 13 bin 728 lira, EGO Genel Müdürlüğü kasasına gelir olarak kaydedildi.

Sahipleri bir yıl boyunca bulunamayan eşyaların satışından elde edilecek gelir, EGO'nun kasasına aktarılacak.



Kayıp eşyalar için düzenlenecek ihale, 21 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da Hipodrom Caddesi No: 5/D Yenimahalle adresinde düzenlenecek.

Kaynak: AA