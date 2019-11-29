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  3. Başkent’te yol çöktü, araç içine düştü

Başkent’te yol çöktü, araç içine düştü

Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde T.D. idaresindeki 06 BMV 42 plakalı otomobil, yolun çökmesi sonucu çukura düştü.

Başkent’te yol çöktü, araç içine düştü

Ankara'da seyir halindeki otomobil, çöken yolda oluşan çukura düştü.

Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde T.D. idaresindeki 06 BMV 42 plakalı otomobil, yolun çökmesi sonucu çukura düştü. Olaydan yara almadan kurtulan sürücü, aracından inerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun tek şeridini kapattı.

Başkent’te yol çöktü, araç içine düştü

Başkent’te yol çöktü, araç içine düştü

Kaynak: İHA

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