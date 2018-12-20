Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı (2)

AĞIR YARALI KİŞİ, HAYATINI KAYBETTİ

Altındağ ilçesinde 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında ağır ayarlanan Alaettin Nigar, kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nigar'ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan, aynı kazada yaralanan ve durumları iyi olduğu öğrenilen diğer 2 kişinin tedavileri sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA