Başkent'te zincirleme trafik kazası: 2'si çocuk, 4 yaralı

ANKARA'da, TIR'ın çarptığı otomobil kontrolden çıkarak başka bir otomobile çarptı. Zincirleme kazada 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Tuncay Ayvaz yönetimindeki 54 H 2047 plakalı TIR, Turgut Özal Bulvarı'ndan Samsun istikametine giderken aynı yönde ilerleyen Sedat Göçeri yönetimindeki 06 FM 553 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Göçeri'nin kontrolünden çıkan otomobil de önde ilerleyen kardeşi Birol Göçeri'nin kullandığı 06 BP 1026 otomobile çarptı. TIR'ın çarpmasıyla önce kardeşinin aracına ardından da refüje çıkan Sedat Göçeri kontrolündeki otomobilde bulunan Zeynep Turunç, Necla Göçeri, Caner Göçeri (3) ve Kazım Göçeri (4) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

Kaza sonrası tek şeridi yaklaşık 1 saat kapanan Turgut Özal Bulvarı Samsun istikameti, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA