Başkentteki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı
ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kent merkezinden Beypazarı yönüne giden Alaettin Başol'un kullandığı 06 BDB 38 plakalı otomobil, İlhan Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak köprü ile yol korkuluklarının...
ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinden Beypazarı yönüne giden Alaettin Başol'un kullandığı 06 BDB 38 plakalı otomobil, İlhan Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak köprü ile yol korkuluklarının arasına sıkıştı.
Kazada sürücü ile yanındaki Mühime ve Emine Başol yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA
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