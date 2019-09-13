Turgutlu Belediyesi Basketbol Akademi'de kış dönemi kayıtları başladı. "Yaz-kış spor yapıyoruz" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, Basketbol Akademi ile de geleceğin basketbolcularını yetiştirmeyi hedefliyor.

Turgutlu Belediyesi Basketbol Akademi'de kış dönemi kayıtlarına başladı. Geleceğin basketbolcularını yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu Belediyesi olarak Basketbol Akademi'de kış dönemi kayıtlarımıza başladık. 2009 ile 2014 yaş grupları arasındaki çocuklarımız bu kurstan faydalanabilir. Önümüzdeki yıl Kız Basketbol takımımızın Bölgesel Liglerde yer alacağı ve geleceğin basketbolcularını yetiştirmeyi hedeflediğimiz Basketbol Akademisi kış dönemi kurslarını kayıt yaptırmak ve bilgi almak isteyenler Belediyemiz Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurmaları yeterlidir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA