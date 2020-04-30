Basketbol Federasyonu: Liglerle ilgili kararımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), liglerin devam etmesi yönünde alınacak kararların Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklar ve kulüplerden gelecek son görüşlerin ardından açıklanacağını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklam şöyle;

"Ülkemizde ve dünyada etkileri halen devam eden koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeleri hassasiyetle gözlemlemeye devam ediyoruz.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, 30 Nisan 2020 tarihine kadar takip edeceğimizi açıkladığımız sürece dair liglerimizle ilgili alacağımız karar, mevcut durumun bir süre daha değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Liglerimizin devam etmesi de dahil tüm senaryolarımızın hazır olduğu ve sağlık kurulu raporumuzun tamamlandığı bu hassas duruma ilişkin, Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklarımız ve kulüplerimizden gelecek son görüşlerin ardından kararımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız."

Kaynak: DHA