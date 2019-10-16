Basketbol: FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi





Salon: Kara Ali Acar

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Sasa Maricic (Sırbistan), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Teksüt Bandırma: Smith 12, Prewitt 19, Sadık Emir Kabaca, Atakan Erdek 2, Şehmus Hazer 17, Kalinoski, Alperen Şengün 4, Terry 10, Hummer 5

Hapoel Jerusalem: Cousins, Blatt 8, Feldeine 3, Levi 3, Braimoh 15, Zalmanson 4, Lockett 3, Thomas 16, Kupsas 2, Brown 19

1.Periyot: 19-19

Devre: 30-33

3.Periyot: 49-60





BALIKESİR (AA) - Basketbolda FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Teksüt Bandırma, İsrail'in Hapoel Jerusalem takımına 73-69 mağlup oldu.

Karşılaşmaya her iki takım da hızlı başladı. İlk çeyrek 19-19 eşitlikle tamamlandı. Dengede geçen ikinci periyotun son bölümünde konuk ekip, Brown ve Thomas ile 7-0'lık seri yakalayarak devreye 33-30 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte oyunda üstünlüğü eline geçiren İsrail ekibi, son bölüme 60-49'lük üstünlükle başladı. Son çeyrekte Teksüt Bandırma'nın çabaları farkı azaltsa da sonuç değişmedi: 73-69

Teksüt Bandırma'da Perwitt 19 ve Şehmus Hazer 17 sayı ile oynarken Hapoel Jerusalem takımında Brown 19, Thomas 16 ve Braimoh 15 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.





Kaynak: AA