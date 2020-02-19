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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 70 - Castors Braine: 60

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Maka Kupatadze (Gürcistan), Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Maria Ignatiou (Kıbrıs Rum Kesimi)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Melis Talay 2, Gökşen Fitik 10, Meltem Avcı 7, Bentley 18, Feride Akalan 3, İlayda Güner 4, Sanders 16, Marginean 10

Castors Braine: Diawakana 2, Ortiz 2, Wallace 4, Davis 23, Treffers 6, Grezesinski, Siksniute 5, Handy 8, Mbaka 10

1. Periyot: 11-17

Devre: 31-36

3. Periyot: 52-46


MERSİN (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 13. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, konuk ettiği Belçika temsilcisi Castors Braine'yi 70-60 yendi.

Kaynak: AA




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