Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 70 - Castors Braine: 60
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Maka Kupatadze (Gürcistan), Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Maria Ignatiou (Kıbrıs Rum Kesimi)
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Melis Talay 2, Gökşen Fitik 10, Meltem Avcı 7, Bentley 18, Feride Akalan 3, İlayda Güner 4, Sanders 16, Marginean 10
Castors Braine: Diawakana 2, Ortiz 2, Wallace 4, Davis 23, Treffers 6, Grezesinski, Siksniute 5, Handy 8, Mbaka 10
1. Periyot: 11-17
Devre: 31-36
3. Periyot: 52-46
MERSİN (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 13. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, konuk ettiği Belçika temsilcisi Castors Braine'yi 70-60 yendi.
Kaynak: AA
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