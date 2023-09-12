Basketbol heyecanı parkelere geri döndü

Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı bu yıl şehri Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde temsil edecek.

Sakarya'da basketbol heyecanı yeniden parkelere taşınıyor. Sporun her alanında verdiği desteğe bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatlarıyla Büyükşehir Spor Kulübü bünyesinde amatör olarak sürdürülen basketbol branşı yeniden profesyonel liglere taşındı. Yapılan görüşmeler sonrası geçen yıl Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Samsun Basketbol Akademi'nin lisans hakları alındı ve Basketbol Federasyonuna yapılan başvuru sonucu Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı 2. Lig'e katılmaya hak kazandı. Geçtiğimiz yıl 4 grupta 38 takımın mücadele ettiği Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde bu yılın format şekli henüz belli olmaz iken Basketbol Federasyonu 21 Eylül Perşembe gününü ligde kuraların çekileceği tarih olarak belirlendi. Kasım ayının ilk haftasında başlayacak olan basketbol heyecanını Sakaryalı sporseverler Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda takip edecek. Yönetim, teknik heyet ve sporcu kadrosu şekillenen Büyükşehir Basketbol takımı antrenmanlara hızla başladı. İddialı ve tecrübeli bir kadro kurmayı hedefleyen takıma güçlü isimler kazandırılmaya çalışılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)