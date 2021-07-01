Basketbol Milli takımı FIBA Olimpiyat Elemelerinde yarı finalde!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin Kanada'da düzenlenen turnuvasının B Grubu'nda 2'de 2 yaparak adını yarı finale yazdırdı. İkinci maçında Çekya'yı 87-70 mağlup eden Milliler yarı final biletini kapmış oldu.

Ay yıldızlı oyuna hızlı başladı. Maçın ilk çeyreğinde Furkan Korkmaz'dan gelen 10 sayı ile birlikte Milliler ilk periyodu 17-14 önde tamamladı

Milliler ikinci çeyrekte farkı 6 sayıya kadar çıkarırken Çek Cumhuriyeti mola dönüşü bulduğu sayılarla öne geçti. Alperen Şengün'ün her iki potadaki etkili performansı ay yıldızların devreyi 45-38 önde kapamasını sağladı.

Üçüncü çeyreğin ilk 4 dakikasında iki takım da 4'er sayı üretebildi. Kalan bölüm karşılıklı basketlere sahne oldu. 4 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla farkı 14 sayıya kadar çıkaran Türkiye, son periyoda 63-54 önde girdi.

Dördüncü periyotta Melih Mahmutoğlu ve Ersan İlyasova ile dış atışlardan kritik isabetli sayılar bulan Türkiye, tüm periyotları önde tamamlayarak maçı kazanmış oldu.

Milli takımımızda Furkan Korkmaz 20, Melih Mahmutoğlu 13, Ersan İlyasova 12 sayı kaydetti. Çek Cumhuriyeti'nde ise Tomas Satoransky 15, Jan Vesely 13 sayıyla oynadı.

12 Dev Adam, Cumartesi günü A grubunun ikincisi ile mücadele edecek. A grubunda Yunanistan, Kanada ve Çin yer alıyor. A grubunda Kanada iki maçını da kazanırken Milliler'in rakibinin Yunanistan olması bekleniyor.