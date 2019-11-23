Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6'ncı, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 7'nci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 9'uncu hafta maçları oynandı
İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7'nci ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 9'uncu haftasında 15 maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Basketbol Süper Ligi
Gaziantep Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 88-73
TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Sigorta: 86-80
Türk Telekom-Teksüt Bandırma: 81-91
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray: 48-69
OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol: 58-55
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo: 59-83
BOTAŞ-İzmit Belediyespor: 65-78
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Final Gençlik-Petkimspor: 83-90
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Basket: 74-61
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konyaspor: 72-71
Mamak Belediyespor-Semt77 Yalovaspor: 99-92
Samsunspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 60-69
- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Mardin Büyükşehir Başak-BOTAŞ Gelişim: 70-60
Urla Belediyespor-Yalova VİP: 78-82
Sakarya Yükseliş-Edremit Belediyesi Gürespor: 66-70
Kaynak: AA
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