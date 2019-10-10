Basketbolcu Kanter’in babasının FETÖ davası yine ertelendi

NBA'da oynayan FETÖ firarisi Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter'in Tekirdağ'da FETÖ'den yargılandığı dava, 21 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

2017 Haziran ayında Namık Kemal Üniversitesi'ne yönelik FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınıp Tekirdağ'a getirilen NBA'da oynayan FETÖ'cü Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter'in emniyetteki işlemleri tamamlanarak Tekirdağ Adliyesine sevk edilmişti. Kanter, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha önce ertelenen duruşmaya Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki tutuksuz sanık Mehmet Kanter ve avukatı Fazıl Erat katıldı. Dava, mahkeme başkanının Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden gelen yazıyı okumasıyla başladı. Okunan yazıda sanığa ait cep telefonunda örgütün ele başı Fetullah Gülen'e ait bir fotoğraf bulunduğu ifade edildi.

"Çocuklar internette dolaşırken yanlışlıkla indirmiş olabilir"

Buna karşılık savunmasını yapan kanter, "Telefonuma Fetullah Gülen'in fotoğrafını yüklemedim. Çocuklar internette dolaşırken yanlışlıkla indirmiş olabilir" dedi. Sanığın avukatı Fazıl Erat'da Mehmet Kanter'in suçsuz olduğunu ifade ederek, müvekkilini berat edilmesini talep etti.

Cumhuriyet Savcısı sanığın dosyasının Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilip incelenmesini talep etmesinin ardından, mahkeme heyeti duruşmayı, dosyanın cumhuriyet başsavcılığına iade edilmesini öngörerek 21 Ocak 2020 tarihine erteledi.

Hazırlanan iddianamede, FETÖ firarisi NBA'da basketbolu Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: İHA