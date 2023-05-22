Avrupa’nın en büyüğü Real Madrid, Olympiakos'u son saniyede devirdi

THY EuroLeague Finali'nde Olympiakos'u 79-78 yenen Real Madrid şampiyon oldu. İspanyol ekibi bu sonuçla birlikte 11.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Litvanya'da düzenlenen Euroleague Final-Four finalinde Real Madrid, Zalgirio Arena'da Olympiakos ile karşı karşıya geldi. İlk periyodu Olypiakos 24-17 önde tamamladı ancak ilk devre 45-45 eşitlikle geçildi. Üçüncü periyodu da Yunan temsilcisi 63-59 üstün bitirdi. Nefes kesen final periyodunu ise Real Madrid 79-78 önde kapatarak şampiyonluğa ulaştı.

Maçın en skorer ismi 29 sayıyla Olympiakos'tan Sasha Vezenkov oldu.

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Real Madrid 20. kez çıktığı Euroleague finalinde 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015, 2017-2018 sezonlarının ardından 11. kez mutlu sona ulaştı.