Basketbolda deplasman heyecanı: Beşiktaş Icrypex, Büyükçekmece Basketbol'u 104-89 yendi

ING Basketbol Süper Ligi'nde 28. haftasında karşılaşma heyecanı yaşandı. Oynanan erteleme maçında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 104-89 yendi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 17. galibiyetini aldı. Büyükçekmece Basketbol ise 19. kez mağlup oldu. Maça 9-0'lık seriyle başlayan ve çeyreğin büyük bölümünde üstün bir oyun ortaya koyan Büyükçekmece Basketbol, ilk periyodu 27-21 önde tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREKTE BAŞA BAŞ OYUN

İkinci çeyreğin ilk bölümü başa baş bir oyuna sahne oldu. Boyalı alandan bulduğu sayılarla ilk yarının son anlarında üstünlüğü eline alan Beşiktaş Icrypex, soyunma odasına 53-45 önde girdi. İkinci yarıya da iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, final periyoduna 72-62 üstün gitti. Karşılaşmanın son çeyreğinde özellikle Şehmus Hazer, Alperen Şengün ve Blackmon üçlüsüyle etkili olan Beşiktaş Icrypex, maçı 104-89 kazandı.

KARŞILAŞMANIN DETAYLARI

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Keseratar, Halil Baldemir, Ali Köseoğlu

Büyükçekmece Basketbol: Ömer Utku Al 7, Enes Berkay Taşkıran 12, Anderson, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Mert Celep 9, Burak Eşlik 3, Atakan Erdek 7, Bekir Sabri Karlı 10, Cengizhan İvedi 10, Eldridge 18, Klobucar 11

Beşiktaş Icrypex: Blackmon 23, Şehmus Hazer 18, Johnson 4, Furkan Haltalı 10, Alperen Şengün 31, Sedat Ali Karagülle, Berry II 16, Hakan Sayılı 2

1. Periyot: 27-21

Devre: 45-53

3. Periyot: 62-72

KAYNAK: Anadolu Ajansı