Basketbolda karşılaşma heyecanı! Anadolu Efes, Final-Four için parkede

THY Euroleague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes yarın TSİ 22.00'de İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Seride Efes'in 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. 3 galibiyete ulaşan takım Final-Four'a yükselecek. Serinin ilk iki müsabakası Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı ve lacivert-beyazlılar parkeden 90-63 ve 91-76'lık skorlarla galip ayrıldı. Serinin üçüncü maçını ise Madrid 80-76 kazandı.

Anadolu Efes ile Real Madrid bugüne kadar 35 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Efes 11 kez rakibini mağlup ederken, Madrid de 24 kez yendi. Bu sezon oynanan 5 karşılaşmada ise lacivert-beyazlıların 3-2 üstünlüğü bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINDA 724. MAÇ

Anadolu Efes, Real Madrid ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte Avrupa kupalarında 724. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da oynadığı 723 müsabakada 412 galibiyet, 311 mağlubiyet aldı. Efes, Euroleague'de ise 476. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 475 karşılaşmada 255 kez parkeden galip ayrılırken, 220 kez ise yenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı