Basketbolda şampiyon 7. maçta belli oldu

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde şampiyon 7 maç sonunda belli oldu ve Efes zafere ulaşan taraf oldu. İki takım da deplasmandan 1'er galibiyet çıkardı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final final serisi müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Anadolu Efes'in ev sahipliğinde başlayan seride şampiyon 7. maçta belli oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ilk müsabakayı Fenerbahçe kazanırken, ikinci karşılaşmayı alan Efes deplasmanda 1-1 ile gitti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki üçüncü maçı lacivert-beyazlılar alırken, dördüncü maçta gülen taraf sarı-lacivertliler oldu. Seride 5. karşılaşmayı Efes, 6. maçı da Fenerbahçe alınca şampiyonu son müsabaka belirledi. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleden galip ayrılan Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Seride her iki takım da deplasmanlardan 1'er galibiyet çıkardı.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanan final serisinde alınan sonuçlar şöyle:

Anadolu Efes: 56 - Fenerbahçe: 73

Anadolu Efes: 101 - Fenerbahçe: 93

Fenerbahçe: 57 - Anadolu Efes: 74

Fenerbahçe: 82 - Anadolu Efes: 73

Anadolu Efes: 86 - Fenerbahçe: 76

Fenerbahçe: 85 - Anadolu Efes: 69

Anadolu Efes: 89 - Fenerbahçe: 74

Kaynak: İHA