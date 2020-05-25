Basketbolseverlere kötü haber! 2 lig iptal edildi

Basketbolseverlere kötü haber geldi. 2 lig daha koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada spor müsabakaları bir bir tescil edilirken, bunun son haklası Euroleague ve Eurocup oldu.

YAPILAN TOPLANTI SONUCU KARAR VERİLDİ

İddialara göre Euroleague yönetimi, yaptığı toplantıda Eurocup da dahil olmak üzere 2 ligin iptaline karar verdi.

Öte yandan Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, toplantıda Euroleague'nin tescil edilmesi gerektiğine dikkat çekti ve fikrini bu şekilde beyan etti. Edinilen bilgilere göre resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

GELECEK SEZON NASIL OLACAK?

Öte yandan Euroleague için gelecek sezona dair önemli bir karar verildi. Buna göre 2020-21 Euroleague sezonuna aynı takımlar alınacak ve toplamda 18 kulüp olacak.

LİDER ANADOLU EFES'Tİ

28. hafta itibariyle iptal edilen sezonda, temsilcimiz Anadolu Efes, oynadığı 28 müsabakada 24 galibiyet 4 mağlubiyet almış ve liderliğe oturmuştu.

Mavi beyazlıları İspanyol devi Real Madrid takip ediyordu. Madrid, 28 karşılaşmada 22 galibiyet 6 mağlubiyet almıştı.

Fenerbahçe ise 13 galibiyet 15 mağlubiyetle 8. sırada yer alırken, play-off mücadelesi veriyordu.

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